В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о террористической деятельности.

Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО начал расследование по факту организации террористического акта.

18 ноября подросток из Сургута, общаясь в мессенджере с неизвестным, получил ложную информацию о том, что передал координаты объекта гражданской инфраструктуры иностранным спецслужбам. Оказавшись в сложной ситуации и опасаясь последствий, 23 ноября подросток, следуя указаниям незнакомца, поджег служебный автомобиль ДПС в поселке Белый Яр Сургутского района. Сотрудники полиции оперативно установили его личность.

На месте происшествия проведены следственные действия, включая осмотр и изъятие мобильного телефона. Назначены судебно-экспертные исследования, а также опросы свидетелей. Руководство следственного управления держит процесс расследования на контроле.

«Следственное управление призывает родителей обсудить с детьми правила безопасного общения в интернете. Если незнакомцы обвиняют ребенка в преступлении, угрожают ему или требуют выполнить какие-либо действия, необходимо прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы. Важно объяснить детям: о таких угрозах нужно сразу рассказать взрослым, даже если собеседник требует хранить разговор в тайне. Сотрудники правоохранительных органов не предлагают совершать поджоги или иные противоправные действия для освобождения от ответственности», — сообщили в СУ СКР по Югре.