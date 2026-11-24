В Урае состоялось открытие нового корпуса Урайской городской клинической больницы. Стационар рассчитан на 120 коек, пропускная способность поликлиники — 100 посещений в смену. Медицинская помощь здесь будет доступна не только жителям Урая, но и пациентам из соседних населённых пунктов.

История строительства растянулась на годы: проектирование началось ещё в 2012 году, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Завершить возведение долгостроя удалось благодаря программе ликвидации долгостроев. Здание ввели в эксплуатацию в июне текущего года, а теперь корпус официально открыт для пациентов, пишет «Стройкомплекс Югры».

Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, решить многолетнюю проблему удалось именно за счёт этой программы и при поддержке «ЛУКОЙЛа».

В корпусе работают отделения терапии, хирургии, реанимации, эндоскопии, гемодиализа и реабилитации, оборудованы четыре современные операционные. Новое оснащение расширяет возможности врачей: позволяет выявлять скрытые формы ишемии миокарда, лечить нарушения сердечного ритма, проводить эндоскопические исследования под общей анестезией и применять новые методы хирургического лечения.

Преобразования коснутся и прилегающей территории: старое здание стационара демонтируют, а на его месте обустроят сквер и разместят необходимые технические помещения.

Укрепляется и кадровый состав медучреждения — в этом году в больницу трудоустроились 27 специалистов, в том числе двое выпускников медицинского класса. Новый корпус станет ещё и профориентационной площадкой: здесь школьники смогут ближе познакомиться с медицинской профессией и увидеть, как устроена современная медицина в их родном городе.