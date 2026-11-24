Болельщиков ждёт насыщенная программа стартов большого биатлона в Ханты‑Мансийске. Топовые спортсмены России и Беларуси выйдут на трассу уже совсем скоро.

Сначала пройдёт Альфа‑Банк Кубок Содружества: 28 ноября состоятся спринты у мужчин и женщин, а 29 ноября зрителей ждут напряжённые масс‑старты — особенно волнительными они будут на последнем огневом рубеже. Сразу после стартует Альфа‑Банк Кубок России: 3 декабря на трассу выйдут женщины, 4 декабря — мужчины, 5 декабря пройдут гонки преследования, где борьба развернётся за каждый выстрел, а кульминацией этапа станет смешанная эстафета.

Между гонками зрителям не придётся скучать: возле Северной трибуны и в Доме болельщика подготовили развлекательную программу, также будет работать фуд‑корт с горячими напитками и сытными перекусами. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.

Болельщики могут выбрать удобный формат просмотра: прийти на трибуны — вход свободный — или следить за борьбой за медали в эфире телеканала «Матч ТВ».