В Атриуме Национального музея Республики Казахстан прошла торжественная церемония открытия международной выставки «Иртышский транзит». Проект подготовили Музей Природы и Человека и Музей геологии, нефти и газа при поддержке Правительства Югры. Он реализован в рамках программы «Гастрольная карта Югры» — флагманского проекта окружного департамента культуры.

«Сегодня здесь состоялось событие, объединённое одной темой — темой Иртыша — трансграничной реки, которая соединила наши страны и людей. В этом зале мы представили разные форматы знакомства с рекой: фотовыставку, VR‑фильм, видеоролики на нескольких языках, предметы из фондов Национального музея Республики Казахстан. Проект должен показать, насколько река хрупкая, многообразная и объединяющая жителей от Китая и Казахстана до России», — рассказал директор Музея Природы и Человека Иван Яшков.

Гостям выставки предлагают погрузиться в тему с помощью мультимедийной программы: можно посмотреть VR‑фильм, воспользоваться аудиогидами на трёх языках или взять печатный буклет об экспедиции. За время путешествия проекта в 2024–2026 годах фотовыставку посмотрели свыше 400 тысяч жителей России и Казахстана.