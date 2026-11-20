Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с 80-летием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Руслан Кухарук поблагодарил Патриарха за поддержку Югры и совместную работу. Он напомнил, что в настоящее время в Ханты-Мансийске строят Храм Святого Пророка Илии и Храма‑часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В Белом Яре Сургутского района заканчивают роспись Храма Казанской иконы Божией Матери. В августе там освятят памятник Святым Царственным Страстотерпцам.

Новость по теме Губернатор Югры и митрополит Павел встретились с Патриархом Кириллом

Появление новых Храмов в Югре и оформление действующих стало возможным благодаря взаимодействию Русской Православной Церкви с Ханты-Мансийской Митрополией. Это способствует сохранению духовных традиций и укреплению нравственных основ общества, считает Руслан Кухарук.

Добавим, в Ханты-Мансийске на площади перед КТЦ «Югра‑Классик» в честь юбилея главы Русской Православной Церкви открыли фотовыставку «Жизнь в служении». Она посвящена главных вехам служения Святейшего Патриарха Кирилла.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, глава Югры Руслан Кухарук и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетили строящийся храм в честь иконы Казанской Божией Матери в пгт. Белый Яр Сургутского района. Об этом сообщает Ханты-Мансийская митрополия. Храм возводится на историческом месте прибытия в город Сургут святого царственного страстотерпца Николая 8 (21) июля 1891 года. Цесаревич Николай Александрович Романов посетил Сургут в рамках своего Восточного путешествия по Сибири. Строящийся храм будет иметь два придела, один из которых в честь святых царственных страстотерпцев.