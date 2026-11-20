В Ханты-Мансийске на Зимних Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» югорские спортсмены получили 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Как сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Югры, это вклад югорчан в копилку сборной России. «За каждой наградой стоят годы тренировок и работа всей команды. Мы гордимся всеми, кто представлял автономный округ на Играх!» — сказал Руслан Кухарук.

Среди участников состязаний были и ветераны СВО. Это Илья Багровский и Глеб Дильмухаметов.

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Руслан Кухарук напомнил, что более 200 атлетов боролись за награды в лыжных гонках, биатлоне и следж-хоккее на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко и в Ледовом дворце спорта. Глава региона поблагодарил Министерство спорта РФ и Паралимпийский комитет России за совместную работу. Также слова благодарности он высказал более 90 добровольцам, работающим на Зимних Играх.

Игры продолжатся в Республике Башкортостан и Челябинской области с 14 по 21 декабря. Состоятся старты по горнолыжному спорту, сноуборду и керлингу на колясках.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, югорский спортсмен Глеб Овсяников в паре со спортсменом‑ведущим Ильёй Варначевым завоевал золото на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В Ханты‑Мансийске, в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, они стали лучшими в лыжных гонках классическим стилем на дистанции 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Результат пары — 24 минуты 59,4 секунды. Награды победителям и призёрам второго соревновательного дня вручила заместитель губернатора Югры Елена Майер.