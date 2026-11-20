Глава следкома Александр Бастрыкин затребовал доложить о произошедшем в учебном заведении Нефтеюганска, сообщили в СУ СК РФ по Югре.

В соцмедиа была опубликована информация о том, что в одном из коррекционных образовательных учреждений города педагог применил физическое насилие к воспитаннику. Администрация учебного заведения скрыла этот факт и позволила педагогу уволиться по собственному желанию.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по ХМАО представить доклад о ходе процессуальной проверки.