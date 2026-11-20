Необычная история произошла с Сергеем Гранкиным — врачом скорой медицинской помощи из Нижневартовска. Находясь на отдыхе в Таиланде, он стал свидетелем серьёзного ДТП: водителя автобуса зажало в искорёженной конструкции.

Несмотря на то, что югорчанин был в отпуске и находился далеко от дома, профессиональные навыки и искреннее неравнодушие не позволили ему остаться в стороне. Он оперативно присоединился к сотрудникам местной скорой помощи и вместе с тайскими коллегами оказал необходимую помощь пострадавшему.

Особую символичность ситуации придаёт тот факт, что всё это произошло в день рождения врача.

«Пока кто-то загадывает желания и принимает поздравления, Сергей Леонидович в очередной раз подтвердил простую истину: врач скорой помощи — это не просто профессия, это призвание и готовность прийти на помощь там, где она нужна», — отзываются о поступке врача коллеги.