Прокуратура города Сургута организовала проверку после публикаций в СМИ о снижении качества холодной воды в трёх образовательных учреждениях города.

По имеющимся данным, из-за ненадлежащего качества воды часть учащихся гимназии Салахова, прогимназии и Сургутской технологической школы временно переведена на дистанционное обучение.

В ходе проверки прокуроры оценят, соблюдаются ли требования законодательства в сфере водоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также обеспечены ли права несовершеннолетних на получение образования в безопасных условиях. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.