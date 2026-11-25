В Югре за неделю, с 16 по 22 ноября, зарегистрировано 92,95 случая ОРВИ на 10 тысяч населения.

Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, это на 20,8% выше показателя предыдущей недели.

Кроме того, в Югре зафиксированы 1,14 случая ковида на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные случаи протекали в форме ОРВИ. В округе отмечено 13 случаев на 100 тысяч населения внебольничных пневмоний.

Новость по теме В Югре за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 16%

По результатам мониторинга среди выявленных респираторных вирусов доля гриппа составила 24,3%. Также циркулируют риновирусы, парагрипп, аденовирусы, коронавирусы и другие возбудители. По мнению специалистов, самым эффективным способом борьбы с вирусами является вакцинация против гриппа. Особенно важна прививка для детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто по работе часто контактирует с большим количеством людей.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре на 7 % снизилась заболеваемость пневмонией. За неделю в округе зафиксировано менее 10% заболевших этими вирусами