В Югре за неделю, с 16 по 22 ноября, зарегистрировано 92,95 случая ОРВИ на 10 тысяч населения.
Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, это на 20,8% выше показателя предыдущей недели.
Кроме того, в Югре зафиксированы 1,14 случая ковида на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные случаи протекали в форме ОРВИ. В округе отмечено 13 случаев на 100 тысяч населения внебольничных пневмоний.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре на 7 % снизилась заболеваемость пневмонией. За неделю в округе зафиксировано менее 10% заболевших этими вирусами