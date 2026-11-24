Министерство природных ресурсов России разработало серию указов, которые изменяют правила охоты на бурого медведя. С 27 ноября 2026 года этот вид будет исключён из списка охотничьих ресурсов, добыча которых регулируется квотами. Об этом информирует Департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Нововведения закреплены в четырёх документах от 2 ноября 2026 года. Так, приказ № 557 выводит бурого медведя из перечня видов, добыча которых осуществляется по лимитам. Приказ № 558 устанавливает норматив допустимого изъятия: не более 30% от численности бурого медведя на 1 апреля текущего года, что сохраняет контроль за нагрузкой на популяцию даже при отмене лимитов. Приказ № 559 даёт регионам право корректировать сроки охоты в своих угодьях в пределах 60 дней — как продлевать их, так и ограничивать. Сейчас в Югре сезон делится на осенне‑зимний (с 1 августа по 31 декабря) и весенний (с 25 марта по 10 июня). Приказ № 560 снимает жёсткую привязку разрешений к двум периодам общей продолжительностью не более 30 дней.

Для охотников это означает упрощение получения разрешений и больше шансов на легальную добычу в течение всего разрешённого периода. В общедоступных охотугодьях Югры разрешение можно будет получить за 30 дней до начала срока охоты.

Регионам изменения позволят оперативнее реагировать на выход медведей к людям: продлевать сезон при высокой численности зверей или, наоборот, сокращать его ради защиты популяции.

Отметим, что в 2026 году Департамент недропользования и природных ресурсов Югры принял 145 решений о регулировании численности бурых медведей из‑за их появления в населённых пунктах и рядом с ними.