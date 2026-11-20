Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным следствия, руководитель коммерческой организации, будучи осведомлённым о наличии налоговой задолженности, в период с октября 2025 года по май 2026 года сокрыл денежные средства — более 15,5 миллионов рублей. Эти деньги подлежали взысканию в счёт погашения долга.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.