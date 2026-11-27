В Белоярском произошла трагедия на воде.

61-летний мужчина утром выехал на рыбалку в неизвестном направлении, а к вечеру о его местонахождении ничего не было известно. Сообщение об исчезновении поступило на пульт дежурной смены поисково-спасательной группы учреждения «Центроспас-Югория».

Спасатели незамедлительно отправились на поиски. Работу осложняли тёмное время суток и сильная метель — она быстро заметала следы. Специалисты обследовали пять озёр вблизи города. На озере Нешинелор они обнаружили следы, которые вели к пролому во льду. С помощью лодки спасатели добрались до полыньи, где нашли и извлекли из воды тело пропавшего мужчины. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают, что с наступлением осенне-зимнего периода опасность гибели и травматизма на водоёмах существенно возрастает — это касается и взрослых, и детей. Спасатели призывают не выходить на неокрепший лёд и соблюдать правила безопасности у воды.