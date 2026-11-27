Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганску. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконном сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как установили следствие и суд, в августе 2023 года экс-сотрудник полиции, желая искусственно повысить служебные показатели, организовал инсценировку преступления, связанного с незаконным оборотом боеприпасов. Для этого он привлёк жителя посёлка Сингапай, который не имел отношения к противоправной деятельности, и передал ему охотничьи патроны. Часть боеприпасов полицейский затем изъял в ходе заранее подготовленного личного досмотра.

Уголовное дело возбудили по материалам РУФСБ России по Тюменской области. Доказательства, собранные Нефтеюганским межрайонным следственным отделом, суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.

По решению суда мужчина приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет и 6 месяцев, также он лишён специального звания.