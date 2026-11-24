В Сургутском районе взяли под стражу водителя автобуса и его брата за избиение человека на остановке, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Злоумышленников обвиняют в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Как выяснилось во время следствия, на одной из автобусных остановок Сургутского района мужчины, заранее сговорившись, при пассажирах оскорбляли потерпевшего, выкрикивали нецензурные слова. А затем нанесли ему удары.

«Принимая решение, суд учёл тяжесть предъявленного обвинения, фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности инкриминируемого деяния и данные о личностях обвиняемых. Суд удовлетворил ходатайства, избрав в отношении обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.