Сургутский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, устроившего стрельбу во время свадебного торжества. Суд удовлетворил ходатайство следователя УМВД России по Сургуту и отправил обвиняемого под домашний арест сроком на два месяца — до 22 января 2027 года включительно.

Инцидент случился 21 ноября во дворе дома на улице Ленина — в момент происшествия там находилось много людей. По данным следствия, подозреваемый произвёл не менее двух выстрелов из предмета, схожего с охолощённым пистолетом Макарова.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — за хулиганство, совершённое с применением оружия. Это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.