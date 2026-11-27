В Сургутском районе направлено в суд уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия, сообщили в прокуратуре Югры.

Прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в двум статьям УК РФ.

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По версии следствия, 21 августа 2026 года обвиняемый находился в квартире со знакомым в селе Локосово Сургутского района. Мужчины поссорились. Обвиняемый выстрелил в своего напарника из охотничьего ружья в живот и голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Также злоумышленник незаконно хранил у себя в гараже ружье и патроны. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.