В Югре подвели итоги борьбы с «медвежьей» напастью. Более 100 решений о регулировании численности принято с начала года.

По информации Департамента недропользования и природных ресурсов, 145 решений об отстреле бурых медведей, выходивших к населённым пунктам и представлявших угрозу жителям, приняли в ведомстве. Это данные на 24 ноября.

Специалисты отмечают, что отстрел применяют, когда животное агрессивно и реально угрожает жизни и здоровью людей. В остальных случаях хищников отпугивают и возвращают в лес.

Отметим, что с 27 ноября 2026 года охота на бурого медведя в округе станет безлимитной.