В Советском районе 45‑летняя женщина стала жертвой мошенников: она перевела злоумышленникам 1 миллион 300 тысяч рублей, поверив в возможность дополнительного дохода от инвестиций.

По данным полиции, женщина нашла в одном из мессенджеров рекламу инвестиционных услуг и начала переписку с человеком, который представился сотрудником брокерской компании. Собеседник не только обещал помощь с вложениями, но и демонстрировал личную симпатию — так он стремился завоевать доверие потерпевшей.

Под влиянием манипуляций женщина выполнила инструкции неизвестных и перевела деньги на указанный счёт. При этом сотрудник банка пытался предостеречь её от перевода, но она проигнорировала предупреждение. После получения средств злоумышленники перестали выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой обмана, гражданка обратилась в полицию. Следователи ОМВД России по Советскому району возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас правоохранители проводят следственные и оперативно‑розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.