В ОМВД России по Советскому району зарегистрировано заявление о мошенничестве — к правоохранителям обратился 23‑летний местный житель.

По словам потерпевшего, инцидент начался в голосовом чате одного из популярных мессенджеров. Один из участников канала разместил ссылку на стороннее приложение, и молодой человек, не распознав угрозу, перешёл по ней. Вскоре в другом голосовом канале двое неизвестных сообщили ему, что все его аккаунты в мессенджерах и соцсетях якобы взломаны. Аферисты пригрозили заблокировать компьютер и распространить личные фотографии в интернете, если мужчина не заплатит им вознаграждение.

Поддавшись на уловки злоумышленников, житель района выполнил все их указания и перевёл на указанные счета в общей сложности 120 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Следователем ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас полицейские проводят оперативно‑розыскные и следственные мероприятия, чтобы установить личности и задержать подозреваемых.

Полиция Югры напоминает о необходимости соблюдать бдительность в интернете.