В ХМАО активно планируют зимние праздники — арендаторы заготовят к Новому году 1850 хвойных деревьев.

Депнедра Югры провёл аукцион на право заключения договора купли‑продажи лесных насаждений: из 46 выставленных лотов продали 21. Заготовка пройдёт в девяти лесничествах семи районов округа — в Нижневартовском (Мегионское и Нижневартовское лесничества), Белоярском (Белоярское лесничество), Берёзовском (Берёзовское лесничество), Кондинском (Кондинское и Урайское лесничества), Нефтеюганском (Нефтеюганское лесничество), Ханты‑Мансийском (Самаровское лесничество) и Сургутском (Сургутское лесничество) районах.

Югорчане смогут купить новогоднее дерево на ёлочном базаре — адреса площадок публикуют на сайтах администраций населённых пунктов — либо по талону у предпринимателей, получивших право на заготовку хвойных деревьев; их контакты можно узнать в местных лесничествах или лесхозах.

Власти напоминают, что самовольная рубка хвойных деревьев строго запрещена: за нарушение гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей. С 1 декабря в Югре стартует ежегодная профилактическая операция «Ель», инспекторы Природнадзора будут проводить рейды, чтобы не допустить незаконной вырубки молодняка хвойных пород.