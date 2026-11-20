Медиахолдинг «Югра» начал подготовку к праздничной телепрограмме «Наш новогодний огонёк». 31 декабря лучшие творческие номера покажут в эфире телеканала «Югра» — и талант участников увидят зрители по всему округу.

Принять участие может любой житель автономного округа. Для этого нужно до 1 декабря снять творческий номер на новогоднюю тематику — это может быть песня, стихотворение или танец — и подать заявку на сайте, прикрепив к ней ссылку на видеоролик.

Съёмки самых ярких номеров пройдут с 14 по 18 декабря в Ханты‑Мансийске. Организаторы приглашают югорчан проявить себя и поделиться праздничным настроением с земляками — не упустите шанс стать частью большого новогоднего эфира.