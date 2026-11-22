Губернатор Югры Руслан Кухарук вновь избран сопредседателем ВАРМСУ, сообщает официальный канал правительства Югры в «Максе».
Новый состав организации определен на IX съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Руслан Кухарук поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что для Югры принципиально, чтобы голос муниципалитетов был слышен при принятии решений на федеральном уровне.
Руслан Кухарук рассказал об опыте Югры, выступая с докладом о состоянии и развитии местного самоуправления в России. В округе действует одноуровневая модель местного самоуправления, переход на которую провели с учетом мнения всех 22 муниципалитетов. Глава Югры предложил федеральные решения по вопросам субвенций на жилье для детей-сирот, бюджетного кредитования муниципалитетов и работы с бесхозяйными объектами.