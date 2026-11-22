В Сургуте полицейские задержали четверых человек, которых подозревают в стрельбе на свадьбе, сообщили в УМВД РФ по Югре.

Происшествие случилось днем 21 ноября возле дома 13 по улице Ленина. «Несколько молодых людей произвели выстрелы из пистолета, допустив грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — рассказали в ведомстве.

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Полицейские в течение двух часов установили личности и доставили в отдел полиции четверых причастных, среди них — молодые люди 2006, 2007, 2005 г. р., ранее не судимы. Также задержан юноша 2004 года рождения, имеющий судимость за грабёж и вымогательство. Как выяснилось, стреляли из одного пистолета. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Следователи УМВД России по Сургуту завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Полицейские Югры напоминают, что любая стрельба, даже из травматического оружия, неминуемо повлечёт за собой уголовную ответственность.