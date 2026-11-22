В Сургуте полицейские задержали четверых человек, которых подозревают в стрельбе на свадьбе, сообщили в УМВД РФ по Югре.
Происшествие случилось днем 21 ноября возле дома 13 по улице Ленина. «Несколько молодых людей произвели выстрелы из пистолета, допустив грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — рассказали в ведомстве.
Следователи УМВД России по Сургуту завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Полицейские Югры напоминают, что любая стрельба, даже из травматического оружия, неминуемо повлечёт за собой уголовную ответственность.