В Урае произошёл пожар в садовом некоммерческом товариществе «Радуга». Возгорание случилось вечером — в 21:36 — на улице Земляничной.

По информации ГУ МЧС по Югре, горели двухэтажный частный дом и баня, объединённые единой кровлей. Когда на место прибыли первые подразделения пожарных, в бане наблюдалось задымление.

В результате пожара в бане повреждены пол и потолок, общая площадь повреждений составила 1 кв. м.

По предварительной версии специалистов, причиной ЧП стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.