Участники игр этапа Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок Губернатора ХМАО – Югры» XXII Кубок губернатора ХМАО-Югры по классическим шахматам в Ханты-Мансийске завершили встречи третьего тура.
Всего участники сыграют в Югорской шахматной академии девять туров по швейцарской системе. На партию каждому отводится 90 минут с добавлением 30 секунд за ход. Предлагать ничью запрещено до завершения 40-го хода, а опоздание более чем на 30 минут ведёт к поражению.
Несмотря турнирные сенсации первых двух игровых дней, специалисты по-прежнему считают, что обладателем Кубка и денежного приза 250 тысяч рублей станет кто-либо из спортсменов, входящих в российскую шахматную элиту: гроссмейстеры Алексей Гоганов (Санкт-Петербург), Дмитрий Кокарев (Свердловская область), Вадим Звягинцев (Москва), Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок (оба из ХМАО – Югра).
Время точных прогнозов ещё не пришло, но уже сейчас специалисты отмечают, что победителем станет игрок, не только обладающий высоким шахматным мастерством, но и сумевший прийти к началу турнира в равновесном физическом и психологическом состоянии. Даже в ходе одной партии шахматист получает массу физических и нервных затрат, тем более нагрузка увеличивается к концу турнирной дистанции.
Так что у юных югорских шахматистов, вступивших ныне в борьбу за Кубок губернатора, есть немало примеров, к которым нужно стремиться — среди гроссмейстеров, приехавших ныне в Ханты-Мансийск, немало обладателей наград самого высокого уровня.
«Каждый день кубкового турнира кроме ожидаемых результатов приносит и сенсационные, — рассказал ugra.aif.ru заместитель главного судьи соревнований Радмил Ахметов. — Лидеры подтвердили свои серьёзные намерения на первенство, из партий, которые закончились вничью выделил бы пару, в которой 15-летняя Полина Смирнова из Ноябрьска (ЯНАО) смогла отобрать половину очка у югорчанина международного гроссмейстера Ильи Ильюшенка. Такого результата не ожидал никто, хотя несмотря на юный возраст Полина — чемпионка мира в категории девушек до 14 лет. Чемпионат проходил в октябре прошлого года в Албании, участвовали 108 шахматисток из 60 стран. Девочка тренируется в спортшколе «Альтис».
Надо отметить, что подрастающее поколение шахматистов не слишком робеет перед опытными мастерами, которые не всегда могут достичь, казалось бы, лёгкой победы и незапланированно теряют турнирные баллы.
Напомним, в борьбу за Кубок вступил 41 шахматист из десяти регионов России. Выходных в кубковом турнире у игроков нет, завтра 22 ноября — четвертый игровой день, имя обладателя Кубка станет известным 27 числа.