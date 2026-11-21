Участники игр этапа Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок Губернатора ХМАО – Югры» XXII Кубок губернатора ХМАО-Югры по классическим шахматам в Ханты-Мансийске завершили встречи третьего тура.

Всего участники сыграют в Югорской шахматной академии девять туров по швейцарской системе. На партию каждому отводится 90 минут с добавлением 30 секунд за ход. Предлагать ничью запрещено до завершения 40-го хода, а опоздание более чем на 30 минут ведёт к поражению.

Несмотря турнирные сенсации первых двух игровых дней, специалисты по-прежнему считают, что обладателем Кубка и денежного приза 250 тысяч рублей станет кто-либо из спортсменов, входящих в российскую шахматную элиту: гроссмейстеры Алексей Гоганов (Санкт-Петербург), Дмитрий Кокарев (Свердловская область), Вадим Звягинцев (Москва), Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок (оба из ХМАО – Югра).

Время точных прогнозов ещё не пришло, но уже сейчас специалисты отмечают, что победителем станет игрок, не только обладающий высоким шахматным мастерством, но и сумевший прийти к началу турнира в равновесном физическом и психологическом состоянии. Даже в ходе одной партии шахматист получает массу физических и нервных затрат, тем более нагрузка увеличивается к концу турнирной дистанции.

Новость по теме Завершён второй тур игр за Кубок губернатора Югры по шахматам

Российский гроссмейстер Михаил Антипов, дважды становившийся чемпионом США по шахматам, за два часа игры сжёг около 560 килокалорий — столько же, сколько за восьмикилометровую пробежку или час плавания. Кстати, Ханты-Мансийск стал для Антипова одной из дебютных шахматных площадок — именно здесь в 2015 году 18-летний гроссмейстер выиграл чемпионат мира среди юниоров до 20 лет.

Так что у юных югорских шахматистов, вступивших ныне в борьбу за Кубок губернатора, есть немало примеров, к которым нужно стремиться — среди гроссмейстеров, приехавших ныне в Ханты-Мансийск, немало обладателей наград самого высокого уровня.

«Каждый день кубкового турнира кроме ожидаемых результатов приносит и сенсационные, — рассказал ugra.aif.ru заместитель главного судьи соревнований Радмил Ахметов. — Лидеры подтвердили свои серьёзные намерения на первенство, из партий, которые закончились вничью выделил бы пару, в которой 15-летняя Полина Смирнова из Ноябрьска (ЯНАО) смогла отобрать половину очка у югорчанина международного гроссмейстера Ильи Ильюшенка. Такого результата не ожидал никто, хотя несмотря на юный возраст Полина — чемпионка мира в категории девушек до 14 лет. Чемпионат проходил в октябре прошлого года в Албании, участвовали 108 шахматисток из 60 стран. Девочка тренируется в спортшколе «Альтис».

Надо отметить, что подрастающее поколение шахматистов не слишком робеет перед опытными мастерами, которые не всегда могут достичь, казалось бы, лёгкой победы и незапланированно теряют турнирные баллы.

Напомним, в борьбу за Кубок вступил 41 шахматист из десяти регионов России. Выходных в кубковом турнире у игроков нет, завтра 22 ноября — четвертый игровой день, имя обладателя Кубка станет известным 27 числа.