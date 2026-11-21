В северной части Сургута готовятся к открытию новые участки улиц Ивана Шидловского и Александра Усольцева — движение по ним планируют запустить к 10 декабря. Срок зависит от того, когда город получит заключение Жилстройнадзора, сообщил директор городского управления капитального строительства Андрей Арменчу.

На улице Ивана Шидловского уже завершён двухполосный участок протяжённостью 388 метров — он проходит от улицы Крылова до улицы Усольцева. На улице Александра Усольцева ведётся строительство четырёхполосной дороги длиной около 275 метров (от улицы Есенина до улицы Шидловского). На обоих участках предусмотрены тротуары и велодорожки.

По данным «Стройкомплекса Югры», в октябре, во время проверки губернатором Югры Русланом Кухаруком, готовность участка на улице Усольцева составляла 70 %. Сейчас дорожники выполнили 98 % работ. До конца ноября планируется установить опоры освещения и тёплую остановку, уложить плитку на тротуаре и нанести дорожную разметку.

С запуском новых участков жителям станет удобнее подъезжать к школе и детскому саду, а также выезжать на улицы Крылова и Есенина.