Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует посетить Югру с рабочим визитом в 2027 году.

Как сообщают РИА Новости, об этом стало известно во время рабочей встречи главы Югры и министра на выставке в культурном центре МИДа РФ. Округ проводит презентацию своего инвестиционного, экономического и туристического потенциала.

«Сегодня я обещал Руслану Николаевичу, что обязательно приеду в следующем году», — сказал губернатору Югры Сергей Лавров.

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По словам министра иностранных дел РФ, тесное сотрудничество МИД с Югрой будет продолжено. Как рассказал в своем канале в «Максе» Руслан Кухарук, Сергей Лавров высоко оценил системную работу Югры на международной арене — как внешнеэкономическое сотрудничество, так и гуманитарное партнерство.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, Сергей Лавров отметил работу Югры под эгидой ЮНЕСКО в 2025 году. Об этом он сказал в своем выступлении на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.