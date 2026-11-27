Прямая линия с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком состоится уже 30 ноября в 15:00. Глава региона ответит на обращения югорчан, обсудит приоритетные темы и расскажет о планах развития округа.

На данный момент от жителей поступило свыше 2000 вопросов. Наибольшее внимание югорчане уделяют темам образования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания.

Обращение можно оставить в комментариях под анонсом эфира во «ВКонтакте» (vk.cc/d4l7Uf) либо через чат-бота «Вика» в MAX (max.ru/ugra_vika_bot). Трансляцию покажут в социальных сетях и на телеканалах «Югра», «С1», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и «N1», а также можно будет услышать на радио «Югра».