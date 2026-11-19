Специалисты Отделения СФР по Югре провели в режиме онлайн уроки пенсионной и финансовой грамотности юным югорчанам в рамках образовательного проекта Социального фонда России для школьников «Всё о будущей пенсии».

На уроке заместитель управляющего региональным отделением Евгений Нордгеймер изложил югорским школьникам принципы функционирования российской пенсионной системы. Он подробно рассказал о различных видах пенсий, объяснил значение СНИЛС, а также условия, при которых человек получает право на страховую пенсию. Нордгеймер также осветил способы заработка страховой пенсии и формирования накопительной части. В завершение лекции он поведал об истории пенсионных выплат в России. Кроме того, специалист фонда информировал учащихся о возможности получения государственных услуг Социального фонда России онлайн.

На слайдах презентации была представлена информация о цифровых услугах, предоставляемых региональным Отделением СФР в ХМАО – Югре. Также был упомянут сайт «Школьникам о пенсиях», где в увлекательной и интерактивной форме можно узнать важные сведения о пенсионных накоплениях. Лектор подчеркнул, что процесс формирования пенсии начинается с первого дня работы, поэтому важно уметь грамотно управлять своими финансами и обладать финансовой осведомлённостью.

«Наша задача — в простой и доступной форме объяснить молодёжи порядок формирования пенсионных прав, роль белой заработной платы. После наших встреч у них должно появиться четкое понимание, из чего складывается будущая пенсия, значение личной ответственности за своё пенсионное будущее. Именно с этой целью и проводятся уроки пенсионной грамотности», — подчеркнул Евгений Нордгеймер.