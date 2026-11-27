День матери, который отмечают в России с 1998 года в последнее воскресенье ноября, в 2026 году выпадает на 29 число. К празднику учреждения культуры Югры подготовили насыщенную программу — всего запланировано почти 130 событий — спектакли, концерты, выставки, мастер‑классы и семейные программы, сообщает Департамент культуры ХМАО.

Ханты‑Мансийский театр кукол приглашает на семейный праздник ко Дню матери (0+). 28 ноября зрителей ждут спектакль «Здравствуй, бабушка!» (6+) в 11:00 и 13:00, а с 10:30 до 15:30 — ярмарка, творческие мастер‑классы, пантомимические игры, танцевальный мастер‑класс по зумбе и выступление хора «Местные». 29 ноября спектакль покажут снова в 11:00 и 13:00, а с 10:30 до 13:30 пройдёт серия мастер‑классов.

В Театре обско‑угорских народов — Солнце 29 ноября в 17:00 представят спектакль «Ма‑ма» (12+). Название отсылает к хантыйскому слову «ма» («я»): постановка — это история о связи поколений и любви, о поиске опоры в своих корнях.

Няганский театр юного зрителя 28 и 29 ноября в 12:00 покажет спектакль‑игру «У Кота Воркота» (0+) — добрую интерактивную историю для самых маленьких. А 29 ноября в 19:00 зрителей старше 12 лет ждёт комедийная постановка «Женитьба» — ироничный взгляд на человеческие отношения.

В Нижневартовском театре юного зрителя 29 ноября можно посетить сразу два спектакля. В 11:00 покажут постановку «Мой пёс Банкир» (6+) — историю в формате комикса о девочке и говорящем лабрадоре‑гении, который учит её управлять финансами и воплощать мечты. В 14:00 на сцене — весёлая сказка «Три поросёнка» (6+) с погонями, песнями и танцами: она напомнит, что многое по плечу, если действовать сообща.

Любителей мюзикла порадует Сургутский музыкально‑драматический театр: 29 ноября в 15:00 здесь представят «Остров сокровищ» (6+) по мотивам романа Р. Стивенсона. В постановке появятся харизматичные герои, а приятным бонусом для юных зрительниц станет новая героиня — Джейн.

Организаторы приглашают провести День матери вместе с близкими и подарить маме повод для искренней улыбки.