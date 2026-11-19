Житель Сургута признан виновным в распространении заведомо недостоверной информации. Мировой суд города назначил ему административный штраф в размере 30 000 рублей.

По данным УМВД России по городу, в октябре 2026 года 29-летний мужчина разместил в социальных сетях видеоролик, сопроводив его ложными сведениями. На кадрах он разбил камнем окно собственного автомобиля, а в публикации представил случившееся как инцидент со «стрельбой» по машине.

Полицейские выявили факт распространения фейка, установили личность автора и собрали материалы по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Документы были направлены в суд, который вынес решение о назначении штрафа.

В полиции Югры напоминают, что распространение недостоверных сведений под видом достоверных нарушает закон и влечёт установленную ответственность.