Сотрудники Госавтоинспекции в Лангепасе пресекли управление автомобилем в состоянии опьянения. Инцидент произошёл накануне около 01:40 на улице Парковой.

Внимание инспекторов привлёк автомобиль Volkswagen Passat, который двигался без включённых фар. При проверке документов у водителя выявили признаки опьянения. Проведённое освидетельствование подтвердило состояние — показатель составил 0,300 мг/л выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Согласно закону, за такое нарушение грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если водитель ранее уже был наказан за аналогичное нарушение либо за отказ от освидетельствования, повторное правонарушение повлечёт уголовную ответственность.

Госавтоинспекция Югры напоминает: управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения недопустимо — такие действия нередко становятся причиной ДТП с тяжёлыми последствиями.