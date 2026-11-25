Няганский городской суд встал на сторону соседей и обязал нанимателей квартиры на улице Интернациональной привести жильё в надлежащее состояние. Поводом для разбирательства стали массовые жалобы жильцов дома — люди не могли мириться с невыносимым запахом и нашествием насекомых.

Как показала проверка, квартира находилась в антисанитарном состоянии: помещение было сильно захламлено, из него исходил резкий запах гнили. Из-за этого в квартире расплодились тараканы — а они, как отмечают специалисты, могут стать источником инфекционных заболеваний. Таким образом, права соседей на комфортные и безопасные условия проживания оказались нарушены.

В ходе судебного разбирательства все указанные факты подтвердились. Суд обязал ответчиков привести квартиру в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние и провести дезинсекцию жилого помещения.

Решение суда уже вступило в законную силу.