Отделение СФР по ХМАО‑Югре предоставляет комплекс мер поддержки для женщин, воспитывающих детей, — от денежных выплат до социальных услуг.

Среди ключевых мер — родовой сертификат в электронном виде, который даёт право на бесплатное наблюдение в медучреждении, обследования, помощь при родах и диспансерное наблюдение ребёнка в первый год жизни.

Мамы могут рассчитывать на ряд пособий: по беременности и родам (для работающих по трудовому договору), единовременную выплату при рождении ребёнка (42 675,68 рубля на каждого малыша), а также пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — оно составляет 40 % от среднего заработка за предыдущие два года и сохраняется даже при досрочном выходе на полный рабочий день.

Действует единое пособие, которое поддерживает семью с периода беременности до окончания ребёнком школы. Его размер индивидуален и составляет 50 %, 75 % или 100 % от прожиточного минимума (в Югре — 22 137 рублей на детей и 24 091 рубль для трудоспособного населения) с учётом оценки нуждаемости.

Популярной мерой остаётся материнский капитал: с 1 февраля 2026 года его размер составляет 728 921,90 рубля на первого ребёнка и 963 243,17 рубля — на второго (или последующих), если семья ранее не получала сертификат. При использовании права на маткапитал ранее при рождении второго ребёнка предусмотрена доплата — 234 321,27 рубля. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет, накопительную пенсию или социальную адаптацию детей с инвалидностью.

Особые выплаты предусмотрены для семей военнослужащих: беременным жёнам призывников положена единовременная выплата — 67 581,36 рубля, а после рождения ребёнка — ежемесячное пособие в размере 28 963,44 рубля.

С июня этого года введена новая мера поддержки — ежегодная семейная выплата для работающих родителей двух и более детей. Её могут оформить оба родителя: выплата позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога (например, 7 % при ставке 13 %) и использовать средства на нужды семьи.