В Югре с 30 ноября по 6 декабря состоится вторая Всероссийская неделя «Открыто для всех».

Как сообщили в мэрии Ханты-Мансийска, мероприятия проведут во всех муниципалитетах региона. Они будут посвящены доступной среде и поддержке людей с инвалидностью. Всего пройдет более 100 событий.

Программа будет включать несколько направлений: здравоохранение, культура, спорт, образование.

В больницах организуют внеочередные приёмы врачей-специалистов для людей с ОВЗ. На диагностических площадках можно будет измерить давление, проверить уровень глюкозы и холестерина. Маломобильных граждан медики посетят на дому.

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В учреждениях культуры округа откроют выставки творческих работ и фотографий людей с инвалидностью. Также пройдут кинопоказы с обсуждениями, концерты, спектакли и трансляции мультфильмов с сурдопереводом на русский жестовый язык.

Также в городах региона проведут «Весёлые старты», турниры по бочче, дартсу и настольному теннису, чемпионат по волейболу, а также чемпионат и первенство округа по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения.

Для педагогов состоятся интенсив по доступной среде, для НКО — вебинар по социальному проектированию.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре прошел Международный инклюзивный турнир по жиму лёжа. 27 атлетов из четырёх стран — России, Армении, Казахстана и Узбекистана — сошлись на одном помосте в Ханты‑Мансийске на XII Международном инклюзивном турнире по жиму лёжа «Кубок чемпионов» рекордсменов и чемпионов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьёва. В этом году соревнования получили ещё один повод для праздника — они посвящены 20‑летию Центра адаптивного спорта Югры.