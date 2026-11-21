Учёные из Югры получили патент Российской Федерации № 2869415 «Способ прогнозирования риска развития ранней преэклампсии при многоплодной беременности». Об этом сообщила президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Цель новой методики — улучшить оценку риска осложнений во время беременности. Особое внимание в разработке уделено женщинам, которые ждут сразу нескольких малышей: способ позволит своевременно выявлять тех будущих мам, которым требуется особое наблюдение.

По словам врача, в основе исследования — вопросы, регулярно возникающие в повседневной клинической практике. Именно они задают вектор научного поиска: учёные сопоставляют данные и ищут новые подходы, чтобы повысить качество помощи будущим матерям и сохранить здоровье детей.

Лариса Белоцерковцева поблагодарила своих соавторов — Ирину Кудринских, Инну Мордовину и Людмилу Коваленко — за профессионализм и вклад в проект.