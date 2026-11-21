Жители Югры могут поучаствовать в «Географическом диктанте». XII Международная просветительская акция Русского географического общества стартует 22 ноября.

В 12:00 по местному времени на тысячах площадок в России и за рубежом, а также онлайн участники смогут проверить эрудицию, освежить школьные знания и открыть для себя новые факты о географии страны и планеты.

Пройти диктант в онлайн‑формате можно с 22 ноября по 10 декабря на официальном сайте акции — dictant.rgo.ru.

Для подготовки доступна демо‑версия теста: она длится 45 минут, а результат показывается сразу после завершения.