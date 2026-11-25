По данным Банка России, в I квартале 2026 года 713,8 тысячи человек перевели накопления из ОПС в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) — на 65,8% больше, чем за весь 2025 год.

В 2024 году Ирина Захарова из Ханты-Мансийска могла обратиться за накопительной пенсией — 2 956 рублей в месяц пожизненно. После консультации в Ханты-Мансийском НПФ она решила перевести накопления в ПДС. Она делала взносы, получила софинансирование, а фонд начислил инвестиционный доход.

В 2026 году на счёте было более 930 тысяч рублей. Сумма не удивила. «Ну, я же бухгалтер», — объясняет Ирина Леонидовна. Ей назначили выплаты по 15 527 рублей в месяц на пять лет.

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут оформить перевод онлайн: подать заявление о единовременном взносе в Личном кабинете и подписать через «Госключ». Перевод возможен при наличии договора ОПС с фондом, если выплаты за счёт накоплений ещё не назначены. ПДС — пдс.двепенсии.рф.

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АО «Ханты-Мансийский НПФ»