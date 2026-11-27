В Ханты-Мансийске прошла пресс-конференция, посвященная проведению крупных спортивных мероприятий. В обсуждении приняли участие исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак, директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, директор «ЮграМегаСпорт» Артём Сухорущенко и тренер сборной России по биатлону Артём Истомин.

Уже в эти выходные Югра станет площадкой для первого этапа международных соревнований — Альфа-Банк Кубка Содружества. В состязаниях выступят 209 биатлонистов из 21 региона. Сборную Югры представят 26 спортсменов, среди которых есть и юниоры. Первая гонка состоится 28 ноября в 10:15.

К старту сезона полностью готов Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В этом году завершился второй этап его масштабной реконструкции. Специалисты обновили дорожное полотно, лыжероллерную трассу, трибуны и зону для болельщиков — комплекс способен принимать соревнования любого уровня.

Для зрителей подготовили специальную площадку — Дом болельщика. Вход на нее свободный, так что поддержать спортсменов можно всей семьей или с друзьями. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

Как отметила директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, биатлон — это важная часть идентичности региона, наряду с развитием национальных видов спорта. «Эта база формировалась десятилетиями. Мы всегда готовы к проведению крупных мероприятий, всегда рады, когда к нам приезжают лучшие спортсмены мира», — подчеркнула она.