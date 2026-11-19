В Ханты-Мансийске в Югорской шахматной академии состоялось открытие этапа Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок Губернатора ХМАО – Югры».

С приветственным словом к участникам и гостям турнира обратилась директор Депспорта Югры Софья Конух, которая отметила, что за годы своего существования Кубок Губернатора Югры заслужил признание в профессиональном шахматном сообществе, став площадкой для встречи опытных мастеров и молодых талантливых спортсменов, и пожелала участникам соревнований успешных выступлений.

Кубок губернатора Югры — последний в этом году из предварительных этапов Кубка России, которые уже завершены в соответствии с календарным планом Федерации шахмат России. После прохождения всех этапов определяются участники финала, который обычно проходит по нокаут-системе). Финал Кубка России по шахматам состоится в Ханты-Мансийске с 6 по 15 декабря.

«Состав участников этапа Кубка России в Ханты-Мансийске весьма представителен — в списке восемь гроссмейстеров, в том числе входящих в мировую элиту», — рассказал ugra.aif.ru международный арбитр, судья Всероссийской категории Николай Степаненко.

В их числе — действующий обладатель Кубка России москвич Вадим Звягинцев, один из старейших игроков за Кубок губернатора Югры, Алексей Гоганов из Санкт-Петербурга, югорчане Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок, Дмитрий Кокарев из Свердловской области, другие именитые спортсмены.

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«В начале турнира трудно понять, каким будет итог, — продолжил Николай Степаненко. — Одна из причин в том, что жеребьёвка в швейцарской системе, по которой проводится Кубок губернатора Югры, проходит на выбор цвета. К примеру, Алексей Гоганов в первом туре играл белыми. Был бы чёрный цвет фигур — тогда из девяти партий пять пришлись бы именно на этот цвет. Кому-то всё равно, фигурами какого цвета играть, тем не менее многие шахматисты считают, что право первого хода даёт определённые преимущества».

Заместитель главного судьи соревнований Радмил Ахметов отметил, что первый тур Кубка губернатора прошёл штатно.

«Рейтинговые фавориты в большинстве партий одержали уверенные победы. И лишь некоторые партии закончились, конечно, не так, как ожидали. Почему? На турнире есть сильная, талантливая молодёжь, которая представлена очень широко, и, допустим, на первой доске талантливый юный спортсмен Лев Гудованый из Тюменской области смог сделать ничью с явным фаворитом Алексеем Гогановым — это, пожалуй, самый главный из неожиданных результатов», — пояснил Радмил Ахметов.

После первого игрового дня рано делать выводы, потому что впереди ещё восемь туров, в каждом из них возможны сюрпризы, и группы лидеров, середнячков и аутсайдеров предварительно определятся после того, как будет сыграна хотя бы половина партий