В Ханты-Мансийске пока мало снега, но на горнолыжном комплексе «Хвойный урман» уже приступили к оснежению трасс. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

Специалисты запустили две снеговые пушки — так на курорте стараются приблизить старт зимнего сезона.

При этом скорость формирования снежного покрова напрямую зависит от погоды: для эффективной работы оборудования нужна стабильная минусовая температура. Поэтому окончательное открытие сезона будет возможно только при наступлении устойчивых морозов.

Сейчас на комплексе продолжают подготовку к приёму гостей — и ждут подходящей погоды, чтобы полноценно запустить трассы.