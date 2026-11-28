Госавтоинспекция Югры выпустила экстренное предупреждение для участников дорожного движения. В выходные в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия — снег, сильный ветер и похолодание до −20 °С.

В ведомстве настоятельно рекомендуют водителям соблюдать особые меры предосторожности. Прежде всего необходимо строго придерживаться скоростного режима и избегать резких манёвров, так как на заснеженной дороге и в метель тормозной путь увеличивается в разы. Если прогнозируется сильный снегопад или метель, по возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте до улучшения погоды. Перед выездом важно заранее продумать маршрут и отслеживать актуальную информацию об ограничениях движения на дорогах.

Пешеходам также следует быть предельно внимательными. Переходить проезжую часть разрешается только в специально отведённых местах — и лишь убедившись, что водитель точно вас видит. В тёмное время суток и в условиях плохой видимости крайне важно использовать световозвращающие элементы на одежде. В метель человек без них практически незаметен для водителей.