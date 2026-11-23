В Кондинском районе произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась 23 ноября около 10:45 на 161‑м километре автодороги «Юг».

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ‑2114», двигавшийся со стороны Урая в сторону посёлка Междуреченский, не справился с управлением. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пассажир — 19-летний юноша — погиб на месте до приезда скорой помощи. Травмы получили водитель и ещё пять пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.