Участники игр этапа Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок губернатора ХМАО – Югры» по классическим шахматам в Ханты-Мансийске завершили встречи четвёртого тура.

После этих соревнований появился лидер турнирной таблицы — Кирилл Шубин из Санкт-Петербурга, у него 3,5 очка. Также сформировалась группа шахматистов с 3-мя очками: Даниил Плясунов, Владимир Захарцов, Александр Тряпишко, Дмитрий Кокарев, Ярослав Ремизов, Вадим Звягинцев, Алексей Гоганов, Роман Кизин и наш земляк югорчанин Алексей Придорожный. Иначе говоря, борьба за кубок идет упорная.

«Четвёртый соревновательный день не принёс сенсаций, потому что подтверждение статуса ведущими шахматистами не сенсация, — рассказал ugra.aif.ru секретарь турнира Александр Разуваев. — Сейчас лидерство можно считать, как бы предварительным, кто имеет серьёзные основания для победы выяснится к шестому туру. Почему? — обычно в этот период у шахматистов появляется стабильность. Сейчас они все играют наравне. На этом турнире удача улыбается гроссмейстеру из Югры Николаю Кабанову — участнику 39-й Шахматной Олимпиады, которая проходила в 2010 году в Ханты-Мансийске. В составе команды «Югра» Николай Кабанов участвовал в четырёх клубных Кубках европейских клубов (2010-2013 годов). Причём, в 2010 году «Югра» стала серебряным призёром этого Кубка».

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После четвёртого игрового дня существенных изменений в верхней части турнирной таблицы не произошло. «Я в Ханты-Мансийске впервые, нравится всё — и сам город, и организация турнира, — поделился впечатлениями участник игр на Кубок губернатора Югры Михаил Левин из Новосибирска. — Организация мероприятия одна из лучших, в которых я участвовал. Прекрасное здание шахматной академии с учебными классами и залами для турниров, всё оснащено по последнему слову техники. К примеру, игры со всех досок транслируются, и тренеры смотрят игры онлайн, что важно для послематчевого анализа. Хорошо организовано питание — что-то не припомню турнира, где бы игроков подкармливали по ходу игры. Очень представителен состав участников — приехали гроссмейстеры, международные мастера. Прошло четыре тура, в двух из них я сыграл с международным мастером Александром Тряпишко, очень известным игроком в России, и с Денисом Саттаровым, он из Ханты-Мансийска, шахматист известный в стране, так как часто и успешно играет во многих турнирах».

Также Михаил Левин сказал, что очарован Ханты-Мансийском, его компактностью и уютом.

«Воздух самый чистый из городов, где я был: Якутск, Кисловодск, Москва, Санкт-Петербург, из сибирских – Новокузнецк, Кемерово. Главное же, что я отметил, Хаты-Мансийск такой город, где всё для шахмат делается по-настоящему, – подытожил свои впечатления шахматист.

Отметим, те из любителей шахмат, кто хочет иметь подробную информацию о прохождении турнира, может найти её на сайтах Югорской шахматной академии и Федерации шахмат России. Здесь размещены не только данные о каждом туре, но также турнирная таблица, другие сведения, ежедневно ведется онлайн-трансляция играющихся партий – её начало в 15:00 по времени Ханты-Мансийска (+2 к Москве).