Боксер и чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников снял фильм о родной Югре «Проводник в Арктику».

Как сообщили в официальном канале правительства региона в «Максе», в свей картине спортсмен приглашает зрителей отправиться в путешествие по удивительным местам югорского Севера.

Съемки фильма прошли на родине боксера в Березовском районе. Это место, где можно найти горный хрусталь и взобраться на одну из красивейших вершин Приполярного Урала.

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Руслан Проводников сам выступает главным героем в ленте, летит на вертолете, едет на машине, показывая красоты Березовского района. В объектив попали природные сокровища: гора Неройка, штольни Додо вместе с заброшенным поселком геологов, живописные озера, водопад. Работа югорчанина заявлена на участие в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Он посвящен фильмам о путешествиях по регионам Дальнего Востока и Арктики.

Картина доступна для просмотра для всех желающих в канале правительства региона в «Максе».