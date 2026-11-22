Боксер и чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников снял фильм о родной Югре «Проводник в Арктику».
Как сообщили в официальном канале правительства региона в «Максе», в свей картине спортсмен приглашает зрителей отправиться в путешествие по удивительным местам югорского Севера.
Съемки фильма прошли на родине боксера в Березовском районе. Это место, где можно найти горный хрусталь и взобраться на одну из красивейших вершин Приполярного Урала.
Картина доступна для просмотра для всех желающих в канале правительства региона в «Максе».