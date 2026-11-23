Специалисты МЧС России спасли во время пожара в пятиэтажном многоквартирном доме Нижневартовска троих человек, сообщили в МЧС Югры.
На пульт диспетчера поступило сообщение, горел дом на улице Ленина. К моменту прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шёл дым.
Пожарные спасли двух взрослых и ребёнка. Ещё девять человек эвакуировали.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Мегионе выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины при пожаре. В квартире двухэтажного дома на улице Садовой было обнаружено тело 74-летнего мужчины — собственника жилья.