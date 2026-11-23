Специалисты МЧС России спасли во время пожара в пятиэтажном многоквартирном доме Нижневартовска троих человек, сообщили в МЧС Югры.

На пульт диспетчера поступило сообщение, горел дом на улице Ленина. К моменту прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шёл дым.

Пожарные спасли двух взрослых и ребёнка. Ещё девять человек эвакуировали.

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Огнем были повреждены пол, потолок и стены в четырёхкомнатной квартире. Всего поврежденная площадь составила девять кв. м. Строение закопчено продуктами горения. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу. О возгорании стало известно в 03:12, его локализовали уже в 03:28, открытое горение ликвидировано в 03:39. 10 человек боролись с огнем. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Мегионе выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины при пожаре. В квартире двухэтажного дома на улице Садовой было обнаружено тело 74-летнего мужчины — собственника жилья.