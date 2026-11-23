Пыть-Яхский городской суд установил факт постоянного проживания иностранца - участника СВО на территории города, сообщили в пресс-службе судов Югры.

В июне 2024 года мужчина приехал в Пыть-Ях из Республики Сербия, он хотел приобрести гражданство России и заключить контракт на службу с Министерством обороны РФ.

Новость по теме В Югре суд помог бойцу СВО стать участником программы по улучшению жилья

По приезду в Югру мужчине предоставили помещение для проживания в гостинице. Там он находился до отъезда на СВО. «Выезд мужчины для участия в СВО носил временный и вынужденный характер. После возвращения он вновь был зарегистрирован по месту пребывания в гостинице», — пояснили в ведомстве.

Однако отсутствие возможности оформить постоянную регистрацию в гостинице препятствовало постановке мужчины на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

Иностранец обратился в суд, чтобы доказать постоянное проживание на территории Пыть-Яха. Было вынесено решение в его пользу.