Пыть-Яхский городской суд установил факт постоянного проживания иностранца - участника СВО на территории города, сообщили в пресс-службе судов Югры.
В июне 2024 года мужчина приехал в Пыть-Ях из Республики Сербия, он хотел приобрести гражданство России и заключить контракт на службу с Министерством обороны РФ.
Однако отсутствие возможности оформить постоянную регистрацию в гостинице препятствовало постановке мужчины на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Иностранец обратился в суд, чтобы доказать постоянное проживание на территории Пыть-Яха. Было вынесено решение в его пользу.