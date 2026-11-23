Когалым возглавил зарплатный рейтинг городов Югры.

Как сообщают «Новости Югры», ссылаясь на Росстат, город обошёл все муниципалитеты округа по уровню оплаты труда на крупных и средних предприятиях. По результатам 2025 года их сотрудникам платили в среднем 158,7 тысячи рублей ежемесячно.

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Второе место в рейтинге занял Ханты-Мансийский район с ежемесячной зарплатой 157 тысяч рублей. Затем идет Белоярский район, 155,9 тысяч рублей. Чуть ниже ежемесячная зарплата в Сургутском районе — 155 тысяч рублей, Сургуте — 154,4 тысячи рублей и Югорске — 151,7 тысячи рублей. Наименьшую зарплату в Югре получают работники в Советском районе — 115,3 тысячи рублей, Нягани — 124,2 тысячи рублей, Лангепасе — 125,1 тысячи рублей. Немного выше заработки в месяц в Радужном — 125,8 тысячи рублей и Покачах — 128,1 тысячи рублей.

По данным Росстата, по Югре средняя зарплата по итогам 2025 года составила 135,9 тысячи рублей. Это почти на 9% больше, чем в 2024 году.