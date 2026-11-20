В первый день соревнований в Ханты-Мансийске за Кубок губернатора Югры, который выпал на 19 ноября, уверенные победы в большинстве партий одержали гроссмейстеры-рейтинговые фавориты. Сюрпризом стала ничья талантливого спортсмена, 13-летнего кандидата в мастера спорта Льва Гудованого из Тюменской области с явным фаворитом, гроссмейстером из Санкт-Петербурга Алексеем Гогановым: специалисты оценили счёт партии как «самый главный из неожиданных результатов». Кстати, во втором туре Алексей Гоганов одержал победу над 14-летним Василием Талпэ из Югры, имея теперь в активе перед третьим днём состязаний 1,5 очка.

Согласно данным регистрации, в борьбу за Кубок вступил 41 шахматист из десяти регионов России. В столицу Югры приехали опытные турнирные бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Тюменской, Новосибирской, Воронежской, Вологодской областей, ЯНАО и др. Наиболее представителен список шахматистов из ХМАО-Югры —17 участников: гроссмейстеры Илья Ильюшенок и Алексей Придорожный, молодые спортсмены из Югорской шахматной академии, делающие первые шаги на пути к шахматному Олимпу — в их числе трое девушек.

Несмотря на то, что этап Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок Губернатора ХМАО – Югры» является отборочным для шахматистов, которые будут выступать в финале всероссийских соревнований, он не исключает участие в шахматных баталиях женщин. Кроме того, несмотря на то что существует нижняя рейтинговая отсечка — 1800 для мужчин и 1700 для женщин, организаторам турнира даны полномочия допускать к соревнованиям спортсменов с более низкими результатами состязаний

«Игры на Кубок губернатора Югры часто непредсказуемы, — рассказал ugra.aif.ru судья соревнований Вадим Козлов. — Сегодня много обсуждали партию первого тура, которую Алексей Гоганов свёл вничью с Львом Гудованым. Второй тур тоже не стал исключением в смысле неожиданных результатов. Дмитрий Кокарев сыграл вничью с Александром Тряпичко, а Алексей Придорожный также вничью с Богданом Беляковым — хотя у Кокарева и Придорожного было преимущество первого хода, они не смогли совладать с международными гроссмейстерами. Югорчанин Илья Ильюшенок, играя чёрными, имел преимущество в пешечном окончании, но проиграл Данилу Плясунову».

Молодые шахматисты Югры пока играют неустойчиво, но надо сказать, что жребий выбрал им опытных и именитых соперников. Турнирная практика показывает, что ситуация в таблице может измениться в любой день, и в шахматной жизни как в пословице: цыплят по осени считают.

Нынешний турнир за Кубок губернатора Югры — последний в этом году из предварительных этапов Кубка России по шахматам. Финал Кубка России по шахматам состоится в Ханты-Мансийске с 6 по 15 декабря.